Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentsel gelişim ilkeleri, insan hakları, çevre ve tüm canlıları odağa alarak büyütebilmek ve koruyabilmek adına kent konseylerinin öneminin büyük olduğunu söyledi.

Ertaş'ta yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir belde ile bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım çalışmaları dolayısıyla 25 Ağustos Çarşamba günü Üsküp beldesinin Gündoğdu Mahallesi ile Üsküpdere köyüne bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti Üsküp beldesinde 09.00 ile 17.00, Üsküpdere köyünde ise 09.00 ile 18.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler dolayısıyla elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran