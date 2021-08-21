Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, yaptığı açıklamada, çalışmalar kapsamında beldede içme suyu hattının yenileneceğini belirtti.

Beldedeki 5 bin 300 metrelik asbest boruların değişimine başladıklarını belirten Nalbant, yağmur suyu hattı ve kanalizasyon şebekesi temizlik çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Muharrem ayı

Lüleburgaz ilçesinde 1500 kişiye aşure dağıtıldı.

İnönü Mahallesi Muhtarlığı tarafından muharrem ayı dolayısıyla hayırseverlerin katkılarıyla etkinlik düzenlendi.

Mahalle Muhtarı Emre Erbaş, muharrem ayını karşılamak ve bu ayın birlik ve dayanışmayı arttırması amacıyla aşure yapıldığını söyledi.

Erbaş, etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

Redoks Lüleburgazspor yönetiminden TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Redoks Lüleburgazspor Başkanı Yılmaz Canpolat ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF idari Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Özdemir'e adının yazılı olduğu Redoks Lüleburgazspor forması hediye edildiği bildirildi.

Açıklamada, Canpolat'ın Özdemir'e çalışmaları hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen