Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına yeniden seçilen Ali Dermenci'yi ziyaret etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına yeniden seçilen Ali Dermenci'yi ziyaret etti.

Dermenci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, genel kurulda üyelerinin teveccühü ile güven tazelediğini söyledi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerinin sesi olmaya gayret edeceğini ifade eden Dermenci, kentin hayvancılıkta söz sahibi olacağına inandığını kaydetti.

Ilık da Dermenci'ye görevinde başarılar diledi.

AFAD İl Müdürü Salih Erden, görevine başladı

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) atanan Salih Erden, görevine başladı.

Erden, AA muhabirine, uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yaptığını söyledi.

AFAD İl Müdürlüğü görevine atandığı için mutlu olduğunu ifade eden Erden, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çaba harcayacağını kaydetti.

Elektrik kesintisi

Babaeski'de 7 mahalle ile 6 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım çalışmaları dolayısıyla 22 Ağustos Pazar günü Hacı Hasan, Kurtuluş, Fevzi Çakmak, Gazi Kemal, Hamidiye, Cumhuriyet ve Dindoğru mahalleleri ile Ertuğrul, Ağayeri, Minnetler, Çengerli, Kuleli ve Taşköprü köylerine bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 06.00-09.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler dolayısıyla elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran