Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Gündüz'ü makamında kabul etti.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Gündüz'ü makamında kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yüce ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gündüz ve dernek üyelerine görevlerinde başarı dileğinde bulundu.

Dernek Başkanı Gündüz, derneğin faaliyetleri hakkında Kaymakam Yüce'ye bilgiler verdi.

Lüleburgaz Gençlik Merkezinden ücretsiz yüzme kursu

Lüleburgaz Gençlik Merkezince 7-16 yaş arası çocuklara yönelik yüzme kursu başlatıldı

Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Giden Özçelik, AA muhabirine yıl sonuna kadar 310 öğrencinin yüzme eğitimi alacağını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kursların en fazla 20 kişilik gruplar halinde düzenlendiğini ifade eden Özçelik, ilçede ilk kez ücretsiz yüzme kursu düzenlendiğini belirtti.

Kurslar yüzme antrenörleri Atahan Kalenci ve Taha Töraydın tarafından veriliyor.

LTSO'da emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasında emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı.

Sınav öncesi eğitmen Rafi Serdaroğlu tarafından 17 kişiye "Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği", "Türkiye'deki Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sistemi" ve "Yetki Belgesi"ne dair bilgiler verildi.

Eğitimin ardından katılımcılar yazılı ve uygulamalı olarak sınava tabi tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen