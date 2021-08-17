Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "okul gıdası" denetimi gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "okul gıdası" denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı açıklamada, işletmelerin okul kantinlerinde satışa sunacağı gıdaların tebliğinde belirtilen şartlara uygun koşullarda üretim yapmasının zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Bu şartlara uygun üretilen gıdalarda "okul gıdası" logosu bulunması gerektiğini anlatan Aksoy, "İşletmelerin, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yaparak bu ürünleri tescil ettirmeleri gerekmektedir." dedi.

KLÜ Rektörü Şengörür'den ziyaret

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Özkan'ı ziyaret etti.

Şengörür, okul binasını gezerek, Özkan'dan bilgi aldı.

Özkan'a görevinde başarılar dileyen Şengörür, KLÜ'nün ülkenin genç ve dinamik üniversitelerinden olduğunu kaydetti.

Özkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran