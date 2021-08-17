Kırklareli'nden kısa kısa

Vize ilçesinde çadır etkinlikleri, kukla gösterisi ve yaz sinema gecesi düzenlendi.

Vize ilçesinde çadır etkinlikleri, kukla gösterisi ve yaz sinema gecesi düzenlendi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, etkinliklere katılarak vatandaşlarla film izledi.

Özalp, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bir süredir bu tür etkinliklerin düzenlenmediğini söyledi.

Vatandaşların moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla Kovid-19 tedbirlerine uyarak etkinlikler yaptıklarını anlatan Özalp, yeni programlar hazırladıklarını kaydetti.

KLÜ Rektörü Şengörür'den ziyaret

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak göreve başlayan Doç. Dr. Mümin Mehmet Koç'u ziyaret etti.

Okul hakkında Koç'tan bilgi alan Şengörür, üniversitelerin büyüyerek geliştiğini söyledi.

Şengörür, ardından okul binasını gezerek akademik personel ile sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran