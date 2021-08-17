Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Vize ilçesinde çadır etkinlikleri, kukla gösterisi ve yaz sinema gecesi düzenlendi.

Vize ilçesinde çadır etkinlikleri, kukla gösterisi ve yaz sinema gecesi düzenlendi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, etkinliklere katılarak vatandaşlarla film izledi.

Özalp, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bir süredir bu tür etkinliklerin düzenlenmediğini söyledi.

Vatandaşların moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla Kovid-19 tedbirlerine uyarak etkinlikler yaptıklarını anlatan Özalp, yeni programlar hazırladıklarını kaydetti.

KLÜ Rektörü Şengörür'den ziyaret

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak göreve başlayan Doç. Dr. Mümin Mehmet Koç'u ziyaret etti.

Okul hakkında Koç'tan bilgi alan Şengörür, üniversitelerin büyüyerek geliştiğini söyledi.

Şengörür, ardından okul binasını gezerek akademik personel ile sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Mert Günok Merve Çoban Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 10:49:36. #1.15#

title