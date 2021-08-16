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Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi binası yenilenecek.

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi binası yenilenecek.

Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kütüphanenin geçici bir süre başka bir binaya taşınması amacıyla 16 Ağustos Pazartesi gününden itibaren kullanıcı hizmetine kapatılacağı belirtildi.

Taşınma işlemlerinin bir ay sürmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, kütüphanenin 20 Eylül tarihinden itibaren Atatürk Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Fındık bahçeleri kontrol edildi

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fındık bahçelerinde zararlı böceklere karşı yapılan mücadele çalışmaları denetlendi.

Ekipler kahverengi kokarca böceğine karşı asılan feromon tuzaklarının rutin kontrolleri yaptı.

Üreticileri bilgilendiren ekipler, zararlı böceklere karşı mücadelenin önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran