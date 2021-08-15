Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Pınarhisar Belediyesi, muharrem ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara aşure dağıttı.

Pınarhisar Belediyesi, muharrem ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara aşure dağıttı.

Belediye Başkanı İhsan Talay ve personeli camilerde ve Çarşı Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Talay, yaptığı konuşmada, muharrem ayının önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan aşure geleneğini Pınarhisar'da da yaşattıklarını ifade eden Talay, "Bu güzel tablo gelecek yıllarda da devam edecektir. Muharrem ayı ve birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, ülkemizi etkisi sel, yangın gibi tüm olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

Trakya Belediyeler Birliği toplantısı yapıldı

Trakya Belediyeler Birliği'nce organize edilen "Belediyecilik Buluşmaları", Kırklareli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bir çay bahçesinde düzenlenen toplantı Trakya Belediyeler Birliği Müdürü Cemal Ogün Kürümoğlu'nun konuşması ile başladı.

Toplantıda belediyelerin sorunları, projeleri ile gündem maddeleri görüşüldü.

Kırklareli'nden kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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