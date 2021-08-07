Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde Umay Okçuluk Spor Kulübü Derneği'ne ait atış alanı faaliyete başladı.

Lüleburgaz ilçesinde Umay Okçuluk Spor Kulübü Derneği'ne ait atış alanı faaliyete başladı.

İlçede bir alışveriş merkezinde hizmete giren atış alanında okçuluk alanında geleneksel ve olimpik tarzda eğitim veriliyor.

Dernek kurucusu antrenör Çiğdem Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin ilk tescilli okçuluk spor kulübü olduklarını söyledi.

Derneğin profesyonel öğrenci ve lisanslı sporcu yetiştirmek için kurulduğunu ifade eden Öz, "Ayda 4 ders sürecek eğitimler ile kişiye özel eğitimler verilecek. 18 metrelik atış alanında hem geleneksel, hem de olimpik dersler vereceğiz. Bizim tek derdimiz Lüleburgaz'dan bir değer çıkarmak ve bu sporu sevdirmek." diye konuştu.

Yangın bölgelerine yardım kampanyası

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi Başkanı Eyyub Sabri Erdem, yangın bölgelerine ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Erdem, Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek merkez müdürü Aslı Özçelik'ten yardımlarla ilgili bilgi aldı.

Lüleburgaz Sivil Toplum Kuruluşları adına yardım kampanyasını sürdürdüklerini belirten Erdem, kampanyaya destek veren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik de toplanan yardımların 9 Ağustos tarihinde yangın bölgelerine gönderileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

Muğla'dan Aydın'a sıçrayan yangın Çine'yi kül ediyor! 6 mahalle boşaltıldı, alevlere müdahale sürüyor
Muğla'dan Aydın'a sıçrayan yangın Çine'yi kül ediyor! 6 mahalle boşaltıldı, alevlere müdahale sürüyor
Yangın söndürme uçağının su almasını engelleyen jetski hakkında soruşturma
Yangın söndürme uçağının su almasını engelleyen jetski hakkında soruşturma
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mahmut Özer Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Fatih Terim Burak Elmas Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 10:28:44. #1.16#

title