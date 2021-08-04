Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde bir ayda 433 bin metreküp su kullanıldı.

Lüleburgaz ilçesinde bir ayda 433 bin metreküp su kullanıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, temmuz ayında ilçede su kullanımında düşüş yaşandığını belirtti.

Geçen yıl temmuz ayında gerçekleşen 450 bin 150 metreküp suyun bu yıl 17 bin metreküp daha az kullanılarak 433 bin 843 metreküpe gerilemesinin sevindirici olduğunu ifade eden Gerenli, su kaynaklarının özenle korunması gerektiğini belirtti.

Vatandaşların su tasarrufuna katkı sağladığını anlatan Gerenli, ilçe halkına teşekkür etti.

Gerenli, suyun ihtiyaç dışında boşa harcanmamasını istedi.

??????? - Elektrik kesintisi

Vize ilçesinde 5 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Çavuşköy, Sorular, Develi, Pazarlı ve Evrencik köyleri ile ilçe merkezinin Fevzi Çakmak, Sağlık ve Yeni Cami mahallelerine 7 Ağustos Cumartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, 10.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop