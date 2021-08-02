Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolüne, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülten Şengörür ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdür Vekili Hayrullah Akdemiz imza attı.

Şengörür, konuşmasında, protokol kapsamında Kırklareli Üniversitesi öğrencilerine staj imkanının sağlanacağını belirtti.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünün görev ve yetki alanındaki doğrudan veya dolaylı bölümlerde okuyan öğrencilere kolaylık sağlanacağını ifade eden Şengörür, ayrıca ihtiyaç olması halinde Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından konu veya ders bazlı eğitimci desteği, eğitim materyalleri desteği de sağlanacağını söyledi.

Şengörür, işbirliği protokolünün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sıfır Atık Projesi

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürü Ersoy Canbek, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'a Sıfır Atık Projesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Canbek, Aksoy'u ziyaret ederek Sıfır Atık Projesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Canbek, tarımsal faaliyetler sonucu oluşan zirai ilaç ambalaj atıklarının çevreye bırakılması sonucu oluşan çevre kirliliğinin önlenmesi ve ülke ekonomisine geri kazandırılması amacıyla 'Zirai İlaç Atıklarını Enerjiye Dönüştürme Projesi'nin uygulamaya konulduğunu belirtti.

Zirai ilaç ambalaj atıkları biriktirme noktalarında kullanılmak üzere hazırlanan ve projenin uygulanacağı pilot köylerde dağıtımına başlandığını aktaran Canbek, zirai atık konteynerlerinin, köy muhtarlıklarına tesliminin yapıldığını kaydetti.

Canbek, 2021-2022 yılları içerisinde Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından projenin tüm kent ve köylerini kapsayacak şekilde genişletileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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