Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Demirköy ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Demirköy ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Demirköy halkına en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz görev başında olduklarını ifade eden Gün, daha modern bir ilçe oluşturmak için mücadele ettiklerini söyledi.

İlçenin yaz ve kış turizmi bakımından önemli bir kent olduğunu aktaran Gün, daha kaliteli hizmet ile daha fazla yerli ve yabacı turistin ilgisini çekebileceklerini kaydetti.

Dezenfekte çalışması

Lüleburgaz ilçesinde çöp kutuları dezenfekte edildi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede her bir çöp kutusunun yıkanarak dezenfekte edildiği belirtildi.

İnsan sağlığına çok önem verildiği aktarılan açıklamada, dezenfekte çalışmasının aynı zamanda salgının yayılmaması için de önleyici bir tedbir olduğu kaydedildi.

Dere, Yılmaz, Yıldırım ve Cumhuriyet mahallelerindeki kutuların yıkandığı bildirilen açıklamada, diğer mahallelerdeki kutuların da en kısa sürede dezenfekte edileceği aktarıldı.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Lüleburgaz ilçesinde sokak hayvanlarına mama bırakıldı.

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, beslenme ihtiyacını karşılamakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme odaklarına mama takviyesi yaptı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, sokak hayvanlarının sıcak hava dolayısıyla yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ekiplerin beslenme odaklarına mama ve su bıraktıklarını aktaran Gerenli, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiğini kaydeden Gerenli, kendilerine destek olan hayvanseverlere teşekkür etti.

Kırklareli'nden kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Yusuf Güney Sevda Erginci Bülent Serttaş
Spor Muslera Metin Oktay Burak Elmas Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 10:08:02. #1.15#

title