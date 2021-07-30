Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Lüleburgaz Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Canpolat, yeni sezon öncesi takımın antrenmanının 15 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Lüleburgaz Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Canpolat, yeni sezon öncesi takımın antrenmanının 15 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 sezonu hazırlıklarının başlayacağını belirtti.

Yeni sezonda takımdan umutlu olduklarını aktaran Canpolat, takımın hak ettiği başarıya ulaşacağına inandıklarını kaydetti.

Beşiktaş Futbol Kulübü ile pilot takım görüşmelerine devam ettiklerini ifade eden Canpolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz profesyonel lige çıkacağız. Tabi bu süreçte altyapıya çok önem vereceğiz. Beşiktaş'tan gelen hocalarla yolumuza devam edeceğiz. Taraftarlarımız bize güvensinler."

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu

Lüleburgaz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'na yeniden Fahri Özkan seçildi.

Bir düğün salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda, divan başkanlığını Esnaf Kefalet Kooperatifleri Trakya Bölge Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu yaptı.

Genel kurulda, gelir, gider raporları okunarak oylamaya sunuldu.

Tek liste ile gerçekleştirilen genel kurulda, Lüleburgaz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'na mevcut başkan Özkan, oy birliği ile yeniden seçildi.

Özkan konuşmasında, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Esnaf teşkilatı, memleketin direğidir. Aslan gibi ayaktadır. Hizmete devam edeceğiz. Değerli esnaf arkadaşlarıma katıldığı için çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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