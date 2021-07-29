Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Pınarhisar'da çiftçilere mısırda yaprak kurdu bilgilendirmesi yapıldı.

Pınarhisar'da çiftçilere mısırda yaprak kurdu bilgilendirmesi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Korkut, Tozaklı köyünde çiftçileri ziyaret ederek mısır tarlalarında incelemede bulundu.

Mısır bitkisinin gelişimini inceleyen Korkut, zararlı tespitlerini yaptı.

Korkut, çizgili yaprak kurdu zararı ve mücadelesi hakkında bilgiler verdi.

Pınarhisar'da park yapılıyor

Belediye Başkanı İhsan Talay, park alanı inşaatında incelemede bulundu.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir buçuk yılda ilçeye 5 park, 3 çiftçi parkı kazandırdıklarını söyledi.

İlçenin gelişimine endeksli olarak yeni yaşam alanları ve parklar oluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Talay, her yıl Pınarhisar'a önemli oranda yeşil alan kazandırıp, kişi başına düşen yeşil alan oranını artırmak için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Beylik Mahallesi'nde 3450 metrekare alana park oluşturduklarını belirten Talay, "Park içerisinde futbol sahası, basketbol ve voleybol sahası yapılacak. Bunların yanında soyunma odası 6 dükkan ve 10'ar kişi kapasiteli 5 kamelya yapılacak. Ayrıca alan içerisinde spor aletleri, çocuk oyun grupları ve yürüyüş yolları olacak. İlçemize yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Pınarhisar'ımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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