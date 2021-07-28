Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Nihat Evren - Haberler | Güncel

Demirköy Mal Müdürü Elif Düzcan, 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile borçların yapılandırılmasına ilişkin müracaatların devam ettiğini belirtti.

Demirköy Mal Müdürü Elif Düzcan, 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile borçların yapılandırılmasına ilişkin müracaatların devam ettiğini belirtti.

Düzcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ülke ekonomisine etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak ve vatandaşların salgından etkilenmesini en aza indirmek, kamu finansal dengesini korumak ve sürdürülebilir kılmak adına yeni yapılandırma çıkarıldığını söyledi.

TBMM tarafından kabul edilen 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu ile vatandaşlara yeni imkanların getirildiğini ifade eden Düzcan, kanundan faydalanmak isteyenlerin 31 Ağustos tarihine kadar başvuru yapması gerektiğini kaydetti.

İlk taksit ve peşin ödemelerin ise 30 Eylül tarihinde yapılacağını aktaran Düzcan, böylece mükelleflere 30 Nisan'dan önceki borçları 30 Eylül tarihine kadar ödeme imkanı getirildiğini bildirdi.

Aybal'dan Demirköy'e ziyaret

Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Aybal, Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demirköy'ün orman varlığı açısından önemli bir bölge olduğunu ifade eden Aybal, herkesin bu bölgeye sahip çıkması temennisinde bulundu.

Aybal daha sonra Balaban ve Sarpdere köylerini de ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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