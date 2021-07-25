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Pınarhisar ilçesinde altyapı hatlarının onarım çalışması yapıldı.

Pınarhisar ilçesinde altyapı hatlarının onarım çalışması yapıldı.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı hatlarının bazı bölgelerinde su kaçakları olduğunu tespit etti.

Ekipler, onarım çalışması yaparak kaçakları giderdi. Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları takip etti.

Başkan Gün'den köy ziyareti

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, köylere ziyarette bulundu.

Gün, ilçeye bağlı Bostaş köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Gün, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını kaydetti.

Gün, kaliteli hizmet sunmak için mücadele ettiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop