Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Lüleburgaz ilçesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yeşil alanlar, çöp konteynerleri, fosseptik çukurları, parklar ile dere yataklarının haşere ve sineklere karşı ilaçlandığını aktaran Gerenli, Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Şehit aileleri ve gazilere bayram ziyaretleri

Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Kırklareli Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla kurum müdürlerinin de aralarında olduğu heyet, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Heyetler, ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerin bayramını tebrik ederek, istek ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretlerin ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin'in hediyeleri takdim edildi.

Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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