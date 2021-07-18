Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Toplantısı yapıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Toplantısı yapıldı.

Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Özsan, Meclis olarak alınan kararlar doğrultusunda birçok faaliyet ve proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Özsan, ticaret ve sanayi sektöründe güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Masal etkinliği

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi'nde açık hava masal etkinliği düzenlendi.

Kütüphane yaz programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ile çocukların zihinsel gelişimine ve okuma kültürünün gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Etkinlikte kütüphane bahçesinde kurulan alanda çocuklara "Kısa Çoraplı Zürafa" masalı okundu.

Etkinliğe katılan çocuklar daha sonra boyama çalışması yaptı.

Kırklareli'nden kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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