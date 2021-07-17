Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.

Kesimoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Vali Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hayata geçirilen tedbirler ve yapılan çalışmaların başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Kırklareli Belediyesinin de tedbirlere büyük katkı verdiğini ifade eden Bilgin, elbirliği ve iş birliği ile kentte salgının seyrini azalttıklarını kaydetti.

Bağ yetiştiriciliği kursu düzenlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce bağ yetiştiriciliği kursu düzenlendi.

Kızılcıkdere köyünde yapılan kursa katılan üreticilere sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, burada yaptığı konuşmada, eğitim faaliyetlerine çok önem verdiklerini söyledi.

Bir alanda üretim yapan çiftçilerin yaptıkları işlerde eğitimli olmalarını önemsediklerini aktaran Aksoy, bilinçli yapılan üretimde daha çok verim yakalanabileceğini kaydetti.

Aksoy, konuşmasının ardından kursta başarılı olan üreticilere sertifikalarını takdim etti.

Kırklareli'nden kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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