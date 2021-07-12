Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Vize ilçesinde Tabakhane Deresi ıslah projesi sona erdi.

Vize ilçesinde Tabakhane Deresi ıslah projesi sona erdi.

IPA sınırötesi işbirliği programı kapsamında Bulgaristan'ın Sredets Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen projede dere ıslahı ile dere çevresinde yürüyüş yolları ve oturma alanları inşa edildi.

Projenin kapanış törenine, Belediye Başkan Vekili Cengiz Arda, Sredets Belediye Başkanı Ivan Jabov, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Arda, konuşmasında, 130 bin avroluk projenin sona erdiğini söyledi.

Proje sayesinde zararlı bitki örtüsü ile kaplı dere yatağının temizlenerek, biriken çöplerin su akışını etkilemesinden kaynaklı yaşanan taşkınların da önüne geçildiğini ifade eden Arda, ilçeye güzel bir yaşam alanı kazandırdıklarını dile getirdi.

Bisiklet ve yaya yollarının yapıldığını ifade eden Arda, "Bu çalışmalar neticesinde yerel halkımıza ve ilçemize gelen turistlere sağlıklı, temiz, güvenli bir yeşil alan kazandırıldı. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek resim sergisi ve proje alanı gezildi.

Sivrisinekle mücadele

Kırklareli'nde sivrisinekle mücadelede ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü park ve bahçeler birimi ekiplerinin Karacaibrahim, Karahıdır, Cumhuriyet, Bademlik ve Atatürk mahallelerinde ilaçlama çalışmasında bulunduğu bildirildi.

Vektör mücadele çalışmalarının kesintisiz yürütüldüğü aktarılan açıklamada, larva üreme alanlarının da haşerelere karşı sıklıkla ilaçlandığı kaydedildi.

Hasat kontrol çalışmaları

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat kontrol çalışmasında bulundu.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat kontrol çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Hububatın ülke açısından her geçen gün daha fazla önem kazandığını ifade eden Aksoy, ürünlerin ülke ve il ekonomisinde de önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Çiftçilerin büyük emek ve masrafla ürettiği hububatın kayıpsız şekilde hasat edilmesi için kontrol çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Aksoy, biçerdöverlerle hasat edilmeleri sırasında meydana gelen dane ve sap kayıplarını önlemenin amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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