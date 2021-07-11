Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Ahmetbey Belediyesince haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Ahmetbey Belediyesince haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, mart ayında başladıkları ilaçlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin haşere ve sineklere karşı mücadele ettiklerini ifade eden Altıntaş, yoğun yağışlar sonucu tarlalarda oluşan su birikintilerinin larva ve sinek üremesine neden olan bataklıklar oluşturduğunu kaydetti.

Ekiplerin sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar, çöp alanları ve parkları ilaçladığını belirten Altıntaş, "Ekiplerimiz yağmur kanalları ve kanalizasyon hatları ile dere yataklarında, durgun su, bataklık ve gübrelik alanlarda, sinek üremesine karşı larva mücadelesine, belde içi alanlarda da soğuk sisleme yöntemi ile uçkun sinek ve zararlı mücadelesine devam ediyor." diye konuştu.

Sünnet şöleni düzenlenecek

Lüleburgaz Belediyesince "22. Sünnet Şöleni" düzenlenecek.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, bu yıl 22. düzenlenecek sünnet şölenine hazırlandıklarını bildirdi.

Sünnet şöleni başvurularının başladığını ifade eden Gerenli, başvuruların 16 Temmuz'da sona ereceğini kaydetti.

21 yıldır kesintisiz şekilde şölenin devam ettiğini aktaran Gerenli, "İhtiyaç sahibi vatandaşların çocukları için gerçekleştirdiği ve 21 yıldır aralıksız süren sünnet şenliği bu yıl da düzenlenecek. Ağustos ayında yapılacak şölen için başvurular 16 Temmuz tarihine kadar Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bizzat yapılacak. Şartlara uyan çocuklara, hastanede sünnet işlemi gerçekleştirildikten sonra sünnet kıyafetleri ve hediyeleri Lüleburgaz Belediyesi tarafından sağlanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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