Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde Karadenizliler Derneği törenle açıldı.

Kırklareli'nde Karadenizliler Derneği törenle açıldı.

Açılış törenine Vali Osman Bilgin ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile dernek üyeleri katıldı.

Vali Bilgin, törende, birlik, beraberlik ve kardeşlik amacıyla faaliyet gösteren bu tür dernekleri önemsediklerini söyledi.

Dernek binasının hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Bilgin, derneğe faaliyetlerinde başarılar diledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Demirköy ilçesine bağlı Beğendik, Limanköy ve Sislioba köyleri, İğneada beldesinin Yeni ve Deniz mahalleleri ile kent merkezine bağlı Üsküp beldesinin Cevatpaşa Mahallesi'ne 12 Temmuz Pazartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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