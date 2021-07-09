Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi Yönetimi, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu'yu ziyaret etti.

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi Yönetimi, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu'yu ziyaret etti.

Şube Başkanı Eyyup Sabri Erdem, Lüleburgaz Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Giden Özçelik ve Ensar Vakfı şube yöneticilerinin yer aldığı ziyarette Babuşçu'ya "Bab-ı Sohbet Kitap Kahve Projesi" hakkında bilgi verildi.

Proje koordinatörü Sümeyye Erdem, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında devam projesi olarak onaylanan Bab-ı Sohbet Kitap Kahve'nin Lüleburgaz Gençlik Merkezi ile ortak faaliyetler yapacağını belirtti.

Öte yandan Erdem, 5 Temmuz'da başlayan ve 13 Ağustos tarihinde bitecek olan yaz okulunun sportif ve sosyal faaliyetlerinin de Lüleburgaz Gençlik Merkezi'nde yapılacağını belirtti.

Başkan Gerenli'den çevre yolu talebi

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, kente en kısa sürede çevre yolu yapılması gerektiğini bildirdi.

Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada kentin içinden geçen D-100 karayolunda bir kişinin daha trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirterek, çevre yolunun ivedilikle yatırım planına alınmasını ve kısa sürede yapılması istediklerini kaydetti.

Lüleburgaz'dan 122 bin nüfusa sahip olduğunu aktaran Gerenli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır kentimize çevre yolu yapacaklarını söyleyen kurumların harekete geçmesi için daha kaç can gitmesi gerekiyor. Artık, sabrımız kalmadı. Kaybettiğimiz canların hesabını kim verecek? Milyarlarca dolarlık yatırımlara bütçe ayırabilen ilgili kurumlar, Lüleburgaz'ın çevresinden geçecek ve en fazla 5 kilometre uzunluğunda olacak olan çevre yolu için neden bütçe çıkaramamaktadır. Çevre yolunun bir an önce yatırım planına alınmasını ve kentimize en kısa sürede çevre yolu kazandırılmasını istiyoruz. İlgili bütün kurumlara açık çağrımızdır. Artık kaybedecek bir canımız, bekleyecek bir günümüz dahi yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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