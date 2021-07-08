Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar'da sivrisinekle mücadelede ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar'da sivrisinekle mücadelede ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi park ve bahçeler birimi ekipleri ilçe merkezi ile Erenler, Poyralı, Tozaklı, Cevizköy ve Sütlüce köylerinde ilaçlama çalışması yaptı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, yaz ayları dolayısıyla artan sineklenmenin önüne geçmek için mücadele çalışmalarının kesintisiz yürütüldüğünü söyledi.

Larva üreme alanlarından başlayan vektörle mücadele çalışmalarının, cadde ve sokakların yanı sıra köylerde de yürütüldüğünü aktaran Talay, sıcaklara bağlı olarak üreyen haşerelere karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Futbol turnuvası yapılacak

Lüleburgaz'da "Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Aydın Çelik Kupası" turnuvası yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, turnuva için başvuruların başladığı belirtildi.

16 Temmuz'da sona erecek kayıtların ardından fikstür çekilerek takımların mücadeleye başlayacağı aktarılan açıklamada, maçların Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop