Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Pınarhisar'da sivrisinekle mücadelede ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar'da sivrisinekle mücadelede ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi park ve bahçeler birimi ekipleri ilçe merkezi ile Erenler, Poyralı, Tozaklı, Cevizköy ve Sütlüce köylerinde ilaçlama çalışması yaptı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, yaz ayları dolayısıyla artan sineklenmenin önüne geçmek için mücadele çalışmalarının kesintisiz yürütüldüğünü söyledi.

Larva üreme alanlarından başlayan vektörle mücadele çalışmalarının, cadde ve sokakların yanı sıra köylerde de yürütüldüğünü aktaran Talay, sıcaklara bağlı olarak üreyen haşerelere karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Futbol turnuvası yapılacak

Lüleburgaz'da "Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Aydın Çelik Kupası" turnuvası yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, turnuva için başvuruların başladığı belirtildi.

16 Temmuz'da sona erecek kayıtların ardından fikstür çekilerek takımların mücadeleye başlayacağı aktarılan açıklamada, maçların Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Ahmet Kaya Ebru Gündeş Burak Özçivit
Spor Balotelli Mesut Özil Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.07.2021 12:07:32. #1.13#

title