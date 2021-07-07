Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli amatör lig ekiplerinden Düğüncübaşıspor Kulübü Başkanlığına Metin Oruç seçildi.

Kırklareli amatör lig ekiplerinden Düğüncübaşıspor Kulübü Başkanlığına Metin Oruç seçildi.

Kulüp binasında tek liste ile gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gidilen seçimde Oruç, Düğüncübaşıspor kulübü başkanlığına seçildi.

Oruç, konuşmasında, köy gençlerine katkı sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak amacıyla liglerde boy göstereceklerini söyledi.

Takımda köyün gençlerine yer vereceklerini ifade eden Oruç, "Seçimde destek veren herkese teşekkür ederim. Köyümüzün gençlerini takıma alacağız. Onlarda büyük bir potansiyel var. Futbola yetenekli gençlerin sağlıklı birer birey olmalarını sağlamak amacıyla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Metin Oruç'un başkanlığındaki yönetimde ikinci Başkan Ferit Dizman, futbol şube sorumlusu ve antrenör olarak ise Serhat Dursun yer aldı.

Köy düğün salonu açıldı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Yenibedir köyünde 800 kişi kapasiteli düğün salonu açıldı.

Yapımı yaklaşık 2 yılda tamamlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açılamayan düğün salonu bu yıl hizmete başladı.

Köy muhtarı Şenol Kocakurt, salonun yapımına destek verenlere teşekkür etti.

Salonun 100 bin lira bütçe ile yapıldığını ifade eden Kocakurt, ödenek ve hayırseverlerin yardımlarıyla tamamlanan düğün salonunun 740 metrekarelik alana sahip olduğunu kaydetti.

Kocakurt, salonun çok amaçlı da kullanılabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen