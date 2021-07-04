Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KTSO) mesleki yeterlilik belgesi sınavları kayıtları başladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KTSO) mesleki yeterlilik belgesi sınavları kayıtları başladı.

KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) MEYBEM iş birliğinde gerçekleştirilen sınavların başvurularının başladığını bildirdi.

Mesleki yeterlilik belgesi sınavları kapsamında 5. seviye motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu ile sorumlu emlak danışmanı sınavlarının yapılacağını aktaran Ilık, başvuruların 8 Temmuz tarihinde sona ereceğini belirtti.

Ilık, sınavların KTSO'da yapılacağını kaydetti.

Salgından etkilenen işletmelere KOSGEB desteği

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının olumsuz etkilenen imalatçı işletmelere destek verilecek.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, salgından etkilenen imalat ve imalat sektörünü tamamlayıcı sektörlerdeki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik olarak başlattığı Hızlı Destek Programı'nda ikinci başvuru dönemine geçtiği bildirildi.

Destek programından imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla kapsamının genişletildiği aktarılan açıklamada, yeni etap başvurularının 9 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi.

Programın yeni döneminde gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 dönemi dikkate alınacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden muaf olacak. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir artışı olmayan işletmeler programdan faydalanabilecek.

Programdan yararlanacak işletmelerden Kovid-19'dan önce faal olması ve 2019 yılında en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması kriteri aranacak. Desteğin geri ödeme süreci, 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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