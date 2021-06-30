Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Vali Bilgin bir restoranda düzenlenen programda, bir çocuğu aile olarak sahiplenilmesi için kan bağının değil kalp bağının esas olduğunu söyledi.

Anne ve baba olmanın biyolojik sebeplerle değil, merhametle başladığını anlatan Bilgin, koruyucu ailelere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin ile eşi İlknur Bilgin, çocuklara hediyeler verdi.

Kırklareli Belediyesi cadde ve sokakları haşerelere karşı ilaçlıyor

Kırklareli Belediyesi cadde, sokak, çöp konteynerleri ile durgun suları haşerelere karşı ilaçlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarına hız verildiği belirtildi.

Açıklamada, Kırklareli Belediyesi bünyesindeki araç ve ekipmanlar ile sivrisinek, ergin, karasinek, larva ve diğer zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının, titizlikle sürdürülmeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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