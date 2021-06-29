Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında kabul etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kente yapılan hizmetler için Kesimoğlu'na teşekkür etti.

Kesimoğlu da yapılan projeler ve çalışmalar hakkında Bilgin'e bilgi verdi.

Şengörür ve Şahin'den Nesiller Arası Gelişim Merkezine ziyaret

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Nesiller Arası Gelişim Merkezi'ni (NEGEM) ziyaret etti.

Şengörür ve Şahin Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulan merkezi gezerek Dr. Öğretim Üyesi Doğan Ünal, Proje Koordinatörü Dr. öğretim üyesi Yeliz Mercan, Eğitim Öğretimi Geliştirme Koordinatörü Dr. öğretim üyesi Alaettin İşeri'den bilgi aldı.

Proje kapsamında 0-18 yaş grubunda bulunan çocuklara danışmanlık hizmeti, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelikte sosyalleşme, dijital okuryazarlık ve sanatsal beceri eğitimleri verilecek.

Çocuk Şenliği düzenledi

Alpullu Belediyesince Çocuk Şenliği düzenledi.

Barış Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çocukların yüzleri boyanarak, çeşitli gösteriler yapıldı.

Etkinliğin sonunda çocuklara dondurma ve hamburger ikram edildi.

Belediye Başkanı Erhan Ceylan, Kovid-19 sürecinde evlerinde kalan çocukların moral ve motivasyonlarını yükseltebilmek amacıyla şenliği düzenlediklerini söyledi.

Şenliği artık geleneksel hale getireceklerini ifade eden Ceylan, çocukların mutluluklarını gözlerinden okuyabildiğini kaydetti.

Etkinliğe AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran