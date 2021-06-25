Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, ilçe spor kompleksinde devam eden bakım ve onarım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Babaeski Gençlik Merkezi dikiş ve nakış kursunu ziyaret eden Bilgin, kursiyerlerle sohbet etti.

Salgın döneminde de yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Bilgin, kente yatırım gelmesini sağlayan herkese teşekkür etti.

Vali Bilgin'e ziyaretler

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Murat Şahin, MHP MYK Üyesi Derya Bulut, MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan ve Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanı İbrahim Yücepur'u makamında kabul etti.

Bilgin, ilk olarak Şahin ile görüştü.

Daha sonra Bulut, Savaşan ve Yücepur ile bir araya gelen Bilgin, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran