Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplandı.

Kırklareli Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Bilgin, başkanlığında çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda bir önceki kurul kararları değerlendirildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı ilgili kurumların yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi.

Valisi Bilgin şehit ailelerini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile Pınarhisar ilçesinde şehit piyade er Ali Çınar'ın ailesine ziyarette bulundu.

Vatan topraklarının şehit ve gazilerin azimli mücadelesi ile kazanıldığını ifade eden Bilgin, şehit aileleri ile gazileri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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