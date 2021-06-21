Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce meyve ve sebze satışı yapan işletmeler denetlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce meyve ve sebze satışı yapan işletmeler denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli işletmelerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personellerin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrolleri yaptı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Belediye Başkanı Kesimoğlu'na ziyaret

Bulgaristan'ın Karnobat Belediye Başkanı Georgi Dimitrov, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan gelen heyeti makamında kabul eden Kesimoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karnobat Belediyesi ile son yıllarda güzel projeler hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bulgaristan ile Türkiye'nin ortak kültür ve coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Kesimoğlu, Karnobat Belediyesi ile olan ilişkilerin her geçen gün arttığını kaydetti.

Dimitrov da, Kırklareli'nde olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Kesimoğlu, Dimitrov'a hediye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran