Kırklareli'nden kısa kısa

Tarihi milattan önce 5 binli yıllara dayanan Kırklareli'nin Vize ilçesinin tanıtımı amacıyla "Vize'yi Sloganında Yansıt İlçemizi Temsil Edecek Sloganı Sen Belirle" yarışması sona erdi.

Tarihi milattan önce 5 binli yıllara dayanan Kırklareli'nin Vize ilçesinin tanıtımı amacıyla "Vize'yi Sloganında Yansıt İlçemizi Temsil Edecek Sloganı Sen Belirle" yarışması sona erdi.

Vize Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışmada 'sakin şehir, zengin kültür' sloganıyla Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Eylül Yörük'ün birinci olduğu belirtildi.

Yarışmaya 21 öğrencinin katıldığı aktarılan açıklamada, ilgi gösteren herkese teşekkür edildi.

Çocuk parkı yenilendi

Pınarhisar Belediyesince Akören köyündeki çocuk parkı yenilendi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, bölgede incelemede bulunarak, vatandaşların talepleri üzerine çocuk parkında bakım ve onarım çalışmasının yapıldığını belirtti.

Çocukların daha güvenli bir ortamda oynayabileceğini ifade eden Talay, vatandaşlara hizmet götürebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Ayrıca köyde eski okul bahçesi ve spor aletlerinin olduğu alanların da otların biçilerek ilaçlandığını söyleyen Talay, köy camisinin avlusundaki otların temizlenerek, 200 metrekare bordür döşendiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop