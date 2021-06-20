Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Vize Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede daha hızlı hizmet sunmak için araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Alınan elektrikli aracın hayırlı olması temennisinde bulunan Özalp, "Gerçekleştirilecek işlerde ve kısa ulaşımlarda personellerimiz tarafından kullanılacak olan araç ilçemize hayırlı olsun."

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Demirköy ilçesinin Limanköy, Beğendik ve Sislioba köyleri ile İğneada beldesinin Yeni ve Deniz mahalleleri, Babaeski ilçesinin Hacıhasan mahallesine 21 Haziran Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Limanköy, Beğendik, Sislioba köyleri ile Yeni, Deniz ve Hacıhasan mahallelerinde 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma yarışması

Kırklareli'nde etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma yarışması yapıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlilerine yönelik gerçekleştirilen yarışmada, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmada etkili hutbe sunumu kategorisinde Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde merkez cami imamı Kamil Öz birinci, Pehlivanköy ilçesine bağlı Doğanca köyü camisi imamı İzzet Ezgi ikinci, kent merkezine bağlı Dokuzhöyük camisi imamı Arif Türk üçüncü oldu.

Ezanı güzel okuma kategorisinde ise Üsküp beldesi Cevatparaşa Mahallesi cami müezzini Recep Kandil birinci oldu.

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, makamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan din görevlilerine teşekkür etti.

Din görevlilerinin en iyi şekilde yarıştığını ifade eden Yığman, dereceye girenleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop