Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Vize Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Vize Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede daha hızlı hizmet sunmak için araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Alınan elektrikli aracın hayırlı olması temennisinde bulunan Özalp, "Gerçekleştirilecek işlerde ve kısa ulaşımlarda personellerimiz tarafından kullanılacak olan araç ilçemize hayırlı olsun."

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Demirköy ilçesinin Limanköy, Beğendik ve Sislioba köyleri ile İğneada beldesinin Yeni ve Deniz mahalleleri, Babaeski ilçesinin Hacıhasan mahallesine 21 Haziran Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Limanköy, Beğendik, Sislioba köyleri ile Yeni, Deniz ve Hacıhasan mahallelerinde 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma yarışması

Kırklareli'nde etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma yarışması yapıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlilerine yönelik gerçekleştirilen yarışmada, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmada etkili hutbe sunumu kategorisinde Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde merkez cami imamı Kamil Öz birinci, Pehlivanköy ilçesine bağlı Doğanca köyü camisi imamı İzzet Ezgi ikinci, kent merkezine bağlı Dokuzhöyük camisi imamı Arif Türk üçüncü oldu.

Ezanı güzel okuma kategorisinde ise Üsküp beldesi Cevatparaşa Mahallesi cami müezzini Recep Kandil birinci oldu.

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, makamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan din görevlilerine teşekkür etti.

Din görevlilerinin en iyi şekilde yarıştığını ifade eden Yığman, dereceye girenleri tebrik etti.

Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Boris Johnson Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Gareth Bale Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 13:42:04. #1.15#

title