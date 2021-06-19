Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesiyle Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Kırklareli Adalet Komisyonu...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesiyle Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe'yi makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kapağan ve Yeltepe'ye yeni görev yerlerinde başarılar dileğinde bulundu.

Kapağan da Vali Bilgin'e kendilerine yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Üzüm üreticileri bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce üzüm üreticileri bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Pınarhisar ilçesindeki bağları ziyaret ederek üreticilere hastalıklarla mücadele konusunda uygulama bilgi verdi.

Personel ayrıca üreticilerin istek ve sıkıntılarını da dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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