Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Kent Konseyi Başkanlığı'na Yasemin Ertaş seçildiAtilla Biçer divan başkanlığında bir düğün salonunda tek liste ile gerçekleştirilen genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırklareli Kent Konseyi Başkanlığı'na Yasemin Ertaş seçildi

Atilla Biçer divan başkanlığında bir düğün salonunda tek liste ile gerçekleştirilen genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 179 delegeden 113'ünün oy kullandığı seçimde, kent konseyi başkanlığına Yasemin Ertaş seçildi.

Ertaş, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kent konseyinin gündelik yaşam kalitesini, çevre koşullarını, belediyenin sunduğu hizmetler niteliğini arttırmak üzere kurulmuş bir fikir üretim fabrikası olarak gördüğünü ifade eden Ertaş, 2007 yılından bu yana bir çok alanda yapılan hizmetlere katkı sunduğunu belirtti.

Çevrenin geleceği, esnafın bereketi, çocukların eğitimi, kültür ve sanatın herkese ulaşması için çalıştıklarını aktaran Ertaş, "Kadınlar, emekliler, yoksullar, anneler, işsizler, dar gelirliler, gençler üreticiler, sözü olanlar sorunu olanlar için gelin ne yaptıysak hep birlikte yaptık diyelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'iyi bireyler kendinden çok üyesi bulunduğu toplumu düşünen onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına yaşamını veren insanlardır' ilkesini savunuyoruz. Hepimiz 'biz' kelimesinin içindeki 'ben' olmanın dururunu yaşayalım." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da 2 köy ve 7 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Umurca ve Emirali köyleri ile Cumhuriyet, Yıldırım, Hürriyet, Dere, Gündoğdu, Karşıyaka ve Yeni mahallelerine 20 Haziran Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Umurca ve Emirali köyleri ile Cumhuriyet, Yıldırım, Hürriyet, Dere, Gündoğdu, Karşıyaka mahallelerinde 09.00-13.00, Yeni Mahallesi'nde ise 09.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop