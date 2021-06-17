Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Köylere Hizmete Götürme Birliği'nde üye seçimleri yapıldı.

Lüleburgaz Köylere Hizmete Götürme Birliği'nde üye seçimleri yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen seçime Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy muhtarları ve il genel meclisi üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan seçimde Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeliklerine oy çokluğu ile İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Tuzcu ve Saygun Ersin seçildi.

Birliğin muhtar üyeleri ise Eskibedir Muhtarı Cumhur Gül ve Alacaoğlu Muhtarı Ünal Çetin oldu.

Köy düğün salonu açıldı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyünde 1000 kişilik düğün salonu hizmet açıldı

Köy Muhtarı Ertuğrul Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 850 metrekarelik alana sahip düğün salonunun yaklaşık 1 yılda tamamlandığını belirtti.

Düğün salonunun mevlit, düğün, toplantı, doğum günü gibi her türlü etkinliğin düzenlenmesine elverişli olduğunu belirten Koç, "Köyümüze düğün salonu kazandırmak istiyorduk. Bu amaçla ekip olarak ilk sözümüzü tutmuş bulunuyoruz. İl Özel İdaresi'ne talepte bulunduk, ilk etapta 100 bin lira ardından 50 bin lira yardım çıktı. Salonun toplam maliyeti yaklaşık 500 bin lirayı buldu. Geri kalan kısmını da bağışlar ve kendi bütçemizden tamamladık. Burada emeği geçen ve yardımda bulunan herkese teşekkürlerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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