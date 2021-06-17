Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Demirköy'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye, Orhaniye ve İkizevler mahallelerinde parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün de çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Demirköy'ü daha da güzel bir hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Gün, vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yol yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Gün, "İlçemiz için gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor. Ayrım yapmadan tüm kesimlere hizmet götürme anlayışıyla çalışıyoruz. Çalışmaların ardından ilçemizde bozuk yol kalmayacak." diye konuştu.

Esnaf ziyareti

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafların istek ve sıkıntılarını dinleyen Gün, salgında kademeli normalleşme dönemi sürecinde esnafların yavaş yavaş normale döndüğünü belirtti.

Esnaflara işlerinde kolaylıklar dileyen Gün, "Demirköy'ümüzde devam eden çalışmalarımız ve hayata geçireceğimiz projelerimize ilişkin esnaflarımızla da fikir alışverişinde bulunduk. Onların da beklentilerini değerlendirdik. Tüm Demirköylü esnafımıza bereketli kazançlar, vatandaşlarımıza hayırlı işler dilerim." şeklinde konuştu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Deveçatağı köyü, Demirköy ilçesine bağlı Limanköy, Sislioba ve Beğendik köyleri ile İğneada beldesinin Yeni ve Deniz mahallelerinde 18 Haziran Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Deveçatağı köyünde 09.00-14.00, Limanköy, Sislioba ve Beğendik köyleri ile Yeni ve Deniz mahallelerinde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendiği yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren