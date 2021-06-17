Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Nihat Evren - Haberler | Güncel

Demirköy'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Demirköy'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye, Orhaniye ve İkizevler mahallelerinde parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün de çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Demirköy'ü daha da güzel bir hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Gün, vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yol yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Gün, "İlçemiz için gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor. Ayrım yapmadan tüm kesimlere hizmet götürme anlayışıyla çalışıyoruz. Çalışmaların ardından ilçemizde bozuk yol kalmayacak." diye konuştu.

Esnaf ziyareti

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafların istek ve sıkıntılarını dinleyen Gün, salgında kademeli normalleşme dönemi sürecinde esnafların yavaş yavaş normale döndüğünü belirtti.

Esnaflara işlerinde kolaylıklar dileyen Gün, "Demirköy'ümüzde devam eden çalışmalarımız ve hayata geçireceğimiz projelerimize ilişkin esnaflarımızla da fikir alışverişinde bulunduk. Onların da beklentilerini değerlendirdik. Tüm Demirköylü esnafımıza bereketli kazançlar, vatandaşlarımıza hayırlı işler dilerim." şeklinde konuştu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Deveçatağı köyü, Demirköy ilçesine bağlı Limanköy, Sislioba ve Beğendik köyleri ile İğneada beldesinin Yeni ve Deniz mahallelerinde 18 Haziran Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Deveçatağı köyünde 09.00-14.00, Limanköy, Sislioba ve Beğendik köyleri ile Yeni ve Deniz mahallelerinde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendiği yer alıyor.

Kırklareli'nden kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ali Babacan Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Merih Demiral Roland Garros Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 09:49:02. #1.15#

title