Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

AK Parti Kırklareli ve Lüleburgaz kadın kolları teşkilatı, esnaf ve kadın muhtarları ziyaret etti.

AK Parti Kırklareli ve Lüleburgaz kadın kolları teşkilatı, esnaf ve kadın muhtarları ziyaret etti.

Ziyaretlerde AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Hanife Büyükyeğen, İlçe Başkanı Neşe Kiraz Arıcı ve teşkilat üyeleri, Yeni Mahalle Muhtarı Tuğçe Gören ve ilçedeki kadın esnafları ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Arıcı, yeni normalleşme dönemi çerçevesinde Kovid-19 tedbirlerini de gözeterek ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.

Kadınların hayatın her alanında yer aldığını ifade eden Arıcı, iş dünyasında da önemli görevlerde bulunduğunu söyledi.

MHP teşkilatından beldelere ziyaret

MHP Kırklareli ve Lüleburgaz teşkilatları, partinin belde başkanlıklarını ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile beraberindeki MHP MYK Üyesi Derya Bulut, Lüleburgaz İlçe Başkanı İlkay Karataş, İl Teşkilat Başkanı Ayhan Aksakal ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyaretlerde partinin Evrensekiz, Ahmetbey ve Büyükkarıştıran belde başkanlıklarını ziyaret etti.

Parti çalışmaları hakkında belde başkanlarından bilgi alan Savaşan, çalışmalara hız kazandırdıklarını söyledi.

2023 hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Savaşan, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme dönemi sonrasında teşkilatlarla geniş katılımlı ziyaretlere başladık. Beldelerimizdeki çalışmalar hakkında istişarede bulunuyoruz. Bundan sonra da planlı ziyaretlere devam edeceğiz. Hedefimiz 2023'e en iyi şekilde hazırlanarak güzel bir başarı elde etmek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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