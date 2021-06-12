Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, HSK kararnamesi ile Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan'ı makamında ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, HSK kararnamesi ile Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Bilgin, başsavcısı Kapağan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kapağan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıl dönümünü

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ü makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün, Türk milletinin yardımseverliğinin bir tezahürü olan Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Kırklareli Kızılay Şubesinin göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Bilgin, kızılayın çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran