Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne Cevahir Aydemir atandı.

Demirköy Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne Cevahir Aydemir atandı.

Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, başhekimliğe atanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce Demirköy'e aile hekimi olarak göreve başladığını ifade eden Aydemir, ilçede hastalara en iyi şekilde hizmet verme gayretinde olduğunu belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 7 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin Dere, Gündoğu, İstiklal, Cumhuriyet, Yıldırım mahalleleri ile Babaeski ilçesini bağlı Alpullu Beldesi'nin Şeker ve Yeni mahallerine 13 Haziran Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Dere mahallesinde 09.00-13.00, Gündoğu mahallesinde 09.00-12.00, İstiklal mahallesinde 10.00-18.00, Cumhuriyet ve Yıldırım mahallelerinde 16.00-20.00, Şeker ve Yeni mahallelerinde ise 10.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren