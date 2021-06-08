Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının "Turuncu Ofis Projesi" kapsamında Babaeski ve Pınarhisar ilçelerindeki nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri yenilendi.

İçişleri Bakanlığının "Turuncu Ofis Projesi" kapsamında Babaeski ve Pınarhisar ilçelerindeki nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri yenilendi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, iki müdürlüğün "Turuncu Ofis Projesi" kapsamında dizayn edildiği belirtildi.

Açıklamada, her iki müdürlüğün de hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Vali Bilgin OSB'de incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Büyükkarıştırın Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

Vali Bilgin, OBS'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kırklareli'ndeki OSB'lere olan ilginin son yıllarda arttığını ifade eden Bilgin, özellikle Kırklareli OSB'de yer kalmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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