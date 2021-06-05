Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Müdürü Ersoy Canbek'i makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Müdürü Ersoy Canbek'i makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Temiz bir çevre ancak kirletmemekle mümkündür." dedi.

Çevrenin geçmiş kuşaklardan kalan bir miras değil, gelecek kuşaklara bir emanet olduğunu ifade eden Bilgin, bu bilinçle güzel, temiz bir çevrede, mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileğinde bulunduğunu kaydetti.

KTSO'da eğitim programları başlıyor

Habitat Derneği ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) iş birliğinde "Kırklareli Dijital Gelişim ve Yetkinlik Eğitim Programı" düzenleneceği bildirildi.

KTSO'dan yapılan açıklamada, bu tür eğitimlerin girişimciler açısından büyük bir fırsat olduğu belirtildi.

Eğitim programının 10 Haziran'da başlayacağı ifade edilen açıklamada, tüm girişimcilere eğitimlere katılabilecekleri bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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