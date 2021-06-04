Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Koruyucu Aile Projesi" kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Koruyucu Aile Projesi" kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilgin ile eşi İlknur Bilgin, ziyarette ailelerle sohbet ederek çocuklara hediyeler verdi.

Koruyucu ailenin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, koruyucu ailelere teşekkür etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Derya Bulut ile MHP İl Başkanı Şaban Savaşan'ı makamında kabul etti.

Ziyarette Bulut ile Savaşan Vali Bilgin'e parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bulut ve Savaşan ile sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran