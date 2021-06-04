Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, esnaf ziyaretinde bulundu.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, esnaf ziyaretinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme süreciyle işyerlerini açan esnafı ziyaret eden Gün, istek ve sıkıntılarını dinledi.

Gün, esnafın tedbirlere en üst düzeyde uyması gerektiğini belirtti.

El birliği ile salgının sona erebileceğini aktaran Gün, "İnşallah salgın artmaz da esnaflarımız yeniden zor bir süreç yaşamaz. Bu bizlerin ellerinde. Tedbirlere ne kadar uyar ve uygularsak o kadar salgının yayılması önlenir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Talay'a ziyaret

Pınarhisar Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ceyhun Dülgeroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

Dülgeroğlu, ziyarette derneğin faaliyetleri hakkında Talay'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Talay da yeni göreve seçilen Dülgeroğlu ve ekibine görevinde başarılar diledi.

Dezenfekte çalışmaları

Vize ilçesinde işyerleri dezenfekte edildi.

Vize Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iş yerlerinin dezenfekte edildiği belirtildi.

Salgın tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı aktarılan açıklamada, belediye ekiplerinin salgının yayılmaması için her an görevi başında olduğu kaydedildi.

Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeniden faaliyete başlayan işletmelere ağırlık verildiği aktarılan açıklamada, kahvehane, kafe ve restoranların belirli aralıklarla dezenfekte edileceği bildirildi.

Kırklareli'nden kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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