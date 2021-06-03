Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Kent Konseyi dergisinin ikinci sayısı yayınlandı.

Kırklareli Kent Konseyi dergisinin ikinci sayısı yayınlandı.

Kent konseyinden yapılan açıklamada, dergide kültür, sanat, eğitim, sağlık, tarih, tarım, hayvancılık, doğa ve turizm konularına yer verildiği belirtildi.

Derginin dört ayda bir yayınlandığı ifade edilen açıklamada, "Dijital ortamda yayınlanan ve konuk yazarların yazı ve fotoğraflarıyla katkıda bulunduğu derginin ilk sayısı okuyucular tarafından büyük beğeniyle karşılanırken, derginin ikinci sayısı da zengin içeriği ile dikkati çekti." denildi.

Kırklareli Defterdarı Durusoy, KTSO'yu ziyaret etti

Kırklareli Defterdarı Mehmet Durusoy, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daha fazla yatırımın kente gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının vatandaşların refah düzeylerini arttırarak, rahat bir yaşam sürmelerini temin etmek olduğunu vurgulayan Ilık, "Bunun için de tüm yönetim ve meclis üyelerimiz ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katıldığımız tüm platformlarda organize sanayi bölgemiz başta olmak üzere ilimizdeki yatırım imkanlarını bire bir yaptığımız temaslarımızda anlatıyoruz. Bunun için kurum ve kuruluşlarla her türlü çalışmayı birlikte yapmaya hazırız." diye konuştu.

Durusoy da yeni kanunlar hakkında Ilık'ı bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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