Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Pınarhisar ilçesinde tır parkı yapılacak.

Pınarhisar ilçesinde tır parkı yapılacak.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Osman Ekkazan, tır parkı yapılacak alanda incelemede bulundu.

Talay, yaptığı konuşmada, tır parkının 9 bin 79 metrekare alan üzerine inşa edileceğini belirtti.

İlçede uzun zamandır tırların parkı için yaşanan sorunun ortadan kalkacağını ifade eden Talay, 80 tır kapasiteli parkın kesintisiz olarak kamera ve alarm sistemleriyle korunacağını söyledi.

Ekkazan da projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, tır parkının herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Okullar dezenfekte edildi

Vize ilçesinde okulların ortak kullanım alanları ve sınıflar dezenfekte edildi.

Vize Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme dolayısıyla yüz yüze eğitime başlandığı bildirildi.

Öğrencilerin sağlığını korumak, salgının yayılımını engellemek amacıyla okulların dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, sağlığın her şeyden daha önemli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, dezenfekte işlemlerinin belirli periyotlarda devam edileceği belirtildi.

Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 12:03:40. #1.14#

title