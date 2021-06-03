Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar ilçesinde tır parkı yapılacak.

Pınarhisar ilçesinde tır parkı yapılacak.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Osman Ekkazan, tır parkı yapılacak alanda incelemede bulundu.

Talay, yaptığı konuşmada, tır parkının 9 bin 79 metrekare alan üzerine inşa edileceğini belirtti.

İlçede uzun zamandır tırların parkı için yaşanan sorunun ortadan kalkacağını ifade eden Talay, 80 tır kapasiteli parkın kesintisiz olarak kamera ve alarm sistemleriyle korunacağını söyledi.

Ekkazan da projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, tır parkının herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Okullar dezenfekte edildi

Vize ilçesinde okulların ortak kullanım alanları ve sınıflar dezenfekte edildi.

Vize Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme dolayısıyla yüz yüze eğitime başlandığı bildirildi.

Öğrencilerin sağlığını korumak, salgının yayılımını engellemek amacıyla okulların dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, sağlığın her şeyden daha önemli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, dezenfekte işlemlerinin belirli periyotlarda devam edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop