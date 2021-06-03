Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Demirköy ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Demirköy ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, Hamdibey Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gün, burada yaptığı konuşmada, altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolların yeniden yapıldığını belirtti.

Ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Gün, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Gün, ilçeye hizmet yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesinin Hacıhasan, Lüleburgaz ilçesinin ise Siteler, Zafer ve 8 Kasım mahallerine 4 Haziran Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hacıhasan Mahallesi'nde 09.00-17.00, Siteler, Zafer ve 8 Kasım mahallelerinde ise 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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