Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Temiz tuvalet, sağlıklı gelecek" projesi kapsamında tüm köylerdeki tuvaletlerin yenileneceğini söyledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Temiz tuvalet, sağlıklı gelecek" projesi kapsamında tüm köylerdeki tuvaletlerin yenileneceğini söyledi.

Bilgin, Karakoç köyünde devam eden proje çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Özellikle salgın sürecinde temizliğin öneminin daha fazla anlaşıldığını ve bu nedenle köylerdeki tuvaletleri yenileme kararı aldıklarını anlatan Bilgin, projenin tüm Türkiye'de örnek olacağına inandığını ifade etti.

Tuvaletlerin kapı ve çeşmelerinin sensörlü olduğunu anlatan Bilgin, "İl genelindeki tüm cami ve köylerdeki tuvaletler yenilenecek. Burası projenin başladığı örnek köy. Özellikle cami tuvaletleri açısından önemli." diye konuştu.

Yüzme havuzu yapımına başlanıldı

Lüleburgaz Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik, yüzme havuzu inşaatının başladığını söyledi.

Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, havuzun Kocasinan Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi yanında açık havada hizmet vereceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan havuzda uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz yüzme eğitimlerinin verileceğini anlatan Özçelik, havuzun ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hasta ve yaşlı öz bakım destek kursu açılacak

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezince hasta ve yaşlı öz bakım destek elemanı kursu açılacak.

Merkez Müdürü İzzet Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada, hasta ve yaşlı öz bakıma destek elemanı kursunun İş-Kur işbirliği ile açılacağını söyledi.

Kursta huzurevi, devlet ve özel hastaneler ile bakımevlerine yönelik meslek edindirme dersleri verileceğini aktaran Arslan, "Verilen eğitim ile sertifika alan kursiyerler birçok farklı kurumda iş sahibi olma imkanı bulabiliyor. Kurs talepleri merkezimizce alınıyor. Kursa katılmak isteyen vatandaşlarımız Halk Eğitimi Merkezime müracaatları yeterli olacaktır. Ayrıca İş-Kur işbirliği ile açtığımız için de kursa katılanlara günlük ücret verilerek ve genel sağlık sigortaları da yapılacak." diye konuştu.

Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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