Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, salgın süreci değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, salgın süreci değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmeti Başkanı Nilgün Sema Çomaklı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Lüleburgaz Devlet Hastanesi PCR laboratuvarı sorumluları, mikrobiyoloji uzmanları ve ilgili hastanelerin başhekim yardımcıları katıldı.

Toplantıda, salgın süreci ile PCR laboratuvarlarının işleyişi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Babaeski'de spor kompleksi yenileniyor

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski ilçesindeki spor kompleksinde incelemede bulundu.

Minsolmaz, yetkililerden bilgi alarak alanı gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kompleksin 2 milyon 283 liralık bütçe ile yenilendiğini ifade eden Minsolmaz, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran