Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demircihalil köyündeki çalışmaları inceledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demircihalil köyündeki çalışmaları inceledi.

Vali Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından köy meydanında vatandaşlarla sohbet eden Bilgin, kademeli normalleşme dönemi tedbirleriyle ilgili bilgi verdi.

Yöresel ürünler fuarı açıldı

Lüleburgaz ilçesinde yöresel ürünler fuarı açıldı.

Kocasinan Mahallesi'nde açılan fuarın Lüleburgazspor yararına düzenlendiği bildirildi.

Fuarda 81 ilden gelen yöresel lezzetler satışa sunuldu. Fuar 6 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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